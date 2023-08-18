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18 Ağustos 2023 Cuma 17:57:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 17:57:00

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nden Yunanistan'a vize tepkisi

Kaynak: AA

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Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, 15 Ağustos'ta ailesiyle gittiği Yunanistan'a Schengen vizesi olmasına rağmen alınmamasını, bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Yunanistan sınır kapısında kendisine verilen "Kabul edilemez yolcu formu"nu, üzerine "utanç vesikası" damgası vurdurup döviz haline getiren Küçük, açıklamasında Yunanistan'ın bu uygulamasına sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Her yerde seslerini duyuracaklarını vurgulayan Küçük, "Ne acıdır ki ben Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı olarak, İstanbul Rumlarının karşılığı olarak Yunanistan'a emanet edilen Türk azınlığın gasbedilen haklarını savunmanın Yunanistan'a girişimi engelleyecek bir suç olduğunu 3 gün önce Kipi sınır kapısında öğrendim. Batı Trakya Türk azınlığına uygulanan haksız tutumun hesabını sordum diye gerekçe gösterilmeksizin elime bir kağıt tutuşturularak sınır dışı edildim." ifadelerini kullandı.

Küçük, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sümela Manastırı'nda iyi niyetle ayin yapılmasına izin verdiği 15 Ağustos'ta, Batı Trakya Türklerinin temsilcisi olan çatı kuruluşun genel başkanı olarak kendisini sınırdan çeviren yetkilileri ve bu kararı alanları şiddetle kınadığını belirtti.

Hasan Küçük ve beraberindeki dernek üyeleri, açıklamanın ardından hazırlanan dövizi konsolosluğun önüne bıraktı. Konsolosluktan çıkan kadın görevli, dövizi kaldırıp yan binanın önüne koydu.

Etiketler : Batı Trakya Türkleri Yunanistan hasan küçük vize
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