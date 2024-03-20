VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'de 31 bin 923 Filistinli katledildi
Isparta Mitingi... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Taksici katili silahı evin tavanında saklamış
Yeni Zelanda'dan elektronik sigaraları yasaklama kararı
İSKİ'ye suç duyurusunda bulunuldu!
Türkiye ile imzalar atıldı! Dünyada bir ilk diye duyurdular
20 Mart 2024 Çarşamba 13:40:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 13:40:00

Batı Şeria'da 7 bin 700 Filistinli gözaltında

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana 7 bin 700 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek en az 30 kişiyi daha gözaltına aldığı kaydedildi.

Baskın ve gözaltıların Batı Şeria'nın El Halil, Tulkerim, Nablus, Ramallah ve Eriha kentlerinin yanı sıra işgal altındaki Doğu Kudüs'ü de kapsadığı ifade edildi.

Gözaltına alınanlar arasında bir kadın ile daha önce serbest bırakılmış Filistinli tutukluların da bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Etiketler : israil filistin gazze
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor
Süper star bayramda yine sahnede

Süper star bayramda yine sahnede
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX