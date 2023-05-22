Türkiye, seçimin ikinci turu için gözünü 28 Mayıs'a dikmiş durumda. Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri ise dünya basınının da yakından takip ettiği bir süreç oldu.

14 Mayıs seçimlerine kadar CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık destek veren Batı medyası ise 14 Mayıs'ta sandıktan çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını görünce adeta geri vites yaptı.

Son günlerde Batı medyası Kılıçdaroğlu güzellemesini bırakıp daha gerçekçi eleştirilere yer veriyor.

İngiliz gazetesi The Times, Kılıçdaroğlu ile ilgili yeni bir analiz yayınladı. Gazete Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmak için çareyi strateji değiştirmekte gördüğünü ifade ederek "Kılıçdaroğlu terör ve mülteciler üzerinden mesaj vererek milliyetçi oyları almanın hesaplarını yapıyor" dedi.

Gazetenin bu konuyla, "Erdoğan'ın rakibi, aşırı sağı kazanmak için kalpleri terk etti" yorumunda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmasından bahseden The Times, "Türk muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun geçen perşembe günü sahneye çıktığında resmen kişilik nakli geçirdiğini düşünebilirsiniz. Demokrasi ve çoğulculuğa dönüşten bahseden ve elleriyle kalp şekilleri yapan dede figürü de ortadan kaybolmuştu" dedi.

The Times'a göre ise bu söylem değişikliğinin en büyük nedeni Kılıçdaroğlu'nun ilk turda Erdoğan'ın gerisinde kalması.

Kılıçdaroğlu'nun mültecilerle ilgili açıklamalarına da değinen gazete, "14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ın gerisinde kaldıktan sonra Suriyeli mültecileri evlerine gönderme hedefini tekrarlarken adeta katı bir milliyetçiydi" dedi.

Haberin sonunda The Times, Kılıçdaroğlu'nun mültecilerle ilgili daha önce koruyucu bir usluba sahip olduğunu; ancak şimdi kesinlikle nahoş söylemlerde bulunduğunu ifade etti.