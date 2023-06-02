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02 Haziran 2023 Cuma 14:47:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 14:47:00

Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın sabahtan itibaren beklenen yağışın, Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç kesimleri ile Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz Zonguldak
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