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13 Kasım 2023 Pazartesi 14:45:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 14:45:00

Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, öğleden sonra Bolu, Karabük çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren de Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Etiketler : batı karadeniz ankara sağanak
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