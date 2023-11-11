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11 Kasım 2023 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 12:30:00

Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: AA

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Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de beklenen yer yer gök gürültülü sağanağın yarın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Etiketler : batı karadeniz yağış uyarı
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