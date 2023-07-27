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27 Temmuz 2023 Perşembe 12:55:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 12:55:00

Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden yarın sabaha kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz SAĞANAK YAĞIŞ
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