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13 Ağustos 2023 Pazar 13:53:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 13:53:00

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Kaynak: AA

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Batı Karadeniz'de (Bartın-Kastamonu) fırtına beklenildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğleden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşlara meydana gelebilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Etiketler : batı karadeniz bartın kastamonu fırtına
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