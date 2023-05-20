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20 Mayıs 2023 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 13:30:00

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ 17 yaşında

Kaynak: AA

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Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ, bağımsızlığının 17'nci yıl dönümünü kutluyor.

Daha önce Sırbistan-Karadağ olarak anılan ülke, 21 Mayıs 2006'da yapılan referandumla Karadağ adını alırken, bölgede Avrupa Birliği (AB) üyeliğine en yakın ülke olarak gösteriliyor.

Budva ve Kotor gibi turistlerin büyük ilgi gösterdiği kentlere de ev sahipliği yapan Karadağ, yaklaşık 620 bin nüfusa sahip.

Karadağ, bağımsızlığının 11'inci yılında NATO üyesi olurken, bu adımla kısa bağımsızlık tarihinde önemli bir adım atmış oldu.

HALKIN YÜZDE 55,5'İ "BAĞIMSIZLIK" DEDİ

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin 1990'lı yıllarda parçalanmasının ardından, önce Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, ardından Sırbistan-Karadağ olarak bir süre Sırbistan ile "tek çatı" altında bulunan Karadağ, 21 Mayıs 2006'daki tarihi referandumla bağımsız oldu.

Karadağ Meclisi, AB'nin de tavsiyesi üzerine önce Referandum Kanunu'nu kabul etti. Referandumda halka "Karadağ Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuki tarafsızlığa sahip bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Katılımın yüzde 86,5 olduğu referandumda halkın yüzde 55,5'i bağımsızlıktan yana, yüzde 44,5'i ise Sırbistan-Karadağ'ın devamından yana oy kullandı.

Referandumun ardından Karadağ bağımsız bir ülke olurken, 21 Mayıs günü ülkede "Bağımsızlık Günü" olarak kabul edildi.

YENİ CUMHURBAŞKANI MİLATOVİC, BUGÜN YEMİN EDECEK

Karadağ'da son olarak 2011'de yapılan nüfus sayımına göre, ülke nüfusunun yüzde 72,07'sini Ortodokslar, yüzde 19,11'ini Müslümanlar ve yüzde 3,44'ünü ise Katolikler oluşturuyor.

Ülkede etnik olarak en fazla Karadağlı ve Sırp bulunurken, bunları Boşnak, Arnavut, Roman ve Hırvatlar ile diğer küçük etnik gruplar izliyor.

Karadağ'ın başkenti Podgorica, resmi dili ise Karadağca olarak ifade edilirken, ülkede 2 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yeni cumhurbaşkanı Avrupa Hareketinden Jakov Milatovic oldu.

Mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'ten görevi bugün devralarak yemin etmesi beklenen 37 yaşındaki Milatovic'in, yemin törenine 200 yetkilinin katılması bekleniyor.

ERKEN GENEL SEÇİM 11 HAZİRAN'DA

Karadağ, bağımsızlığının 17'nci yılında erken genel seçime gitmeye hazırlanıyor.

Ülkede mevcut Başbakan Dritan Abazovic olsa da, Abazoviz liderliğindeki hükümet 20 Ağustos'ta Karadağ Meclisinde yapılan oylamada güvenoyu alamadı.

Yeni hükümet kurma sürecinin siyasi krize dönüştüğü Karadağ'da, Djukanovic, ülke meclisini feshederek, 11 Haziran'da erken genel seçime gidileceğini açıkladı.

NATO'NUN 29'UNCU ÜYESİ KARADAĞ OLDU

Bağımsızlıktan sonra iktidara gelen Karadağ hükümetleri, içerideki muhalif kesime rağmen AB ve NATO yanlısı bir politika izlemekten vazgeçmedi.

AB'ye resmi üyelik başvurusunu 15 Aralık 2008'de yapan Karadağ, 17 Aralık 2010'da "aday ülke" statüsü aldı. Katılım müzakerelerine 29 Haziran 2012'de başlayan Balkan ülkesi, bugüne kadar toplam 33 fasıldan 31'ini açtı.

AB'nin bir sonraki üyesi olacağı tahmin edilen Karadağ'ın en geç 2025'e kadar AB'ye katılması bekleniyor.

Bağımsız olduktan sonra NATO ile ilk resmi belgeyi (Barış İçin Ortaklık Çerçeve Belgesi) 14 Aralık 2006'da imzalayan Karadağ, 2007'de ise Brüksel'de NATO Temsilciği açtı. NATO zirvelerine ilk kez 2008'de katılan Karadağ, aynı yıl NATO'nun barış misyonlarına asker göndermeye de başladı.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, başarılı geçen müzakerelerin ardından 2 Aralık 2015'te Karadağ'a üyelik daveti gönderilmesi kararı aldı. NATO üyeleri katılım protokolü 19 Mayıs 2016'da imzalanırken, protokolün üye ülke parlamentolarında onaylanmasının ardından Karadağ, 5 Haziran 2017'de NATO'nun 29. üyesi oldu.

Etiketler : balkanlar karadağ bağımsızlık
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