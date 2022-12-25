VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Papa, geleneksel Noel mesajında silahların susması çağrısında bulundu
Nevşehir'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' kuraları tamamlandı
Mısır'da Süveyş Kanalı hakkındaki yeni yasa tasarısı tartışmalara yol açtı
Batı Akdeniz'de fırtına, Güneydoğu'da sağanak bekleniyor
Kocaeli'de atık suların karıştığı Kiraz Deresi'nin rengi değişti
İLBANK'tan Erzurum'a 4 yılda 1 milyar 447 milyon liralık yatırım desteği
25 Aralık 2022 Pazar 16:40:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 16:40:00

Batı Akdeniz'de fırtına, Güneydoğu'da sağanak bekleniyor

ABONE OL

Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına, Hatay ve Güneydoğu'da ise sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Rüzgarın Batı Akdeniz'de yarın akşam saatlerinden sonra, Orta Akdeniz'de ise salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Öte yandan yarın Hatay, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Mardin'in ve Diyarbakır'ın batı kesimlerinde zaman zaman çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışların Adıyaman'ın kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde, Malatya'nın güneyinin yüksek kesimlerinde ve Gaziantep'in yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamlar, buzlanma, don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Etiketler : batı akdeniz fırtına güneydoğu sağanak kar
Performansı taçlandı

Performansı taçlandı
Zombi avcısı Şafak

Zombi avcısı Şafak
Melis Sezen: Hayatımda kimse yok

Melis Sezen: Hayatımda kimse yok
Artık kaçmıyorlar

Artık kaçmıyorlar
Hasan Matias'a kardeş istiyoruz

Hasan Matias'a kardeş istiyoruz
Rusya'da en çok Hande'yle Kerem izlendi

Rusya'da en çok Hande'yle Kerem izlendi
Kızıyla eğlendi

Kızıyla eğlendi
Hayatının kırılma anını açıkladı

Hayatının kırılma anını açıkladı
Yıldız'dan özel hazırlık

Yıldız'dan özel hazırlık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX