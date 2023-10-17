Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek, akşam saatlerinde ise etkisini kaybedecek.

Batı Akdeniz'in batısında yarın rüzgar öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek, gece saatlerinde ise etkisini yitirecek.