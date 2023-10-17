Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Kaynak: AA
Batı Karadeniz'in doğusunda ve Batı Akdeniz'in batısında yarın fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek, akşam saatlerinde ise etkisini kaybedecek.
Batı Akdeniz'in batısında yarın rüzgar öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek, gece saatlerinde ise etkisini yitirecek.
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