VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Köşk - Ödemiş Karayolu projesinde çalışmalar başlıyor
Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemilerden liman ziyareti
Batarya fabrikasının temelleri atılacak
ABD'de bayram namazı heyecanı
Akşener ve İmamoğlu'na tepki... Türbeye ayakkabı ile girdiler
Türkiye geliştirdi! ''Sıra dışı bir silah taşıyacak''
21 Nisan 2023 Cuma 21:10:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 21:10:00

Batarya fabrikasının temelleri atılacak

ABONE OL

Başkan Erdoğan, 24 Nisan günü Bursa'nın Gemlik ilçesini ziyaret ederek batarya fabrikasının temel atma törenine katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan'da batarya fabrikasının temel atma töreni öncesi Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan Pazartesi günü batarya fabrikasının temel atma töreni öncesi Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda saat 12.30'da vatandaşlara hitap edecek.

Başkan Erdoğan'ın temel atma töreni öncesinde vatandaşlarla buluşacağını ifade eden AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Osman Alemdar, Türkiye Yüzyılı'nda Gemliklileri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na beklediklerini söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki konuşma sonrasında Başkan Erdoğan, Togg ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Roa Temiz Enerji Depolama Teknolojileri'ni Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün inşaat başlangıç törenine katılacak.

Etiketler : togg batarya gemlik
Evini yeniledi

Evini yeniledi
Ünlü çiftin boşanma kararı sonrası imalı paylaşım

Ünlü çiftin boşanma kararı sonrası imalı paylaşım
İzmir'de müzik kampına girdi

İzmir'de müzik kampına girdi
Yaralara Yeşilçam desteği

Yaralara Yeşilçam desteği
Setlere dönecek

Setlere dönecek
Şeker Fareler'e ses verdi

Şeker Fareler'e ses verdi
Projeler buluşması

Projeler buluşması
Ali, babaya benziyor

Ali, babaya benziyor
Roman 2 oldu

Roman 2 oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX