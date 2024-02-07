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07 Şubat 2024 Çarşamba 13:42:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 13:42:00

Batan geminin mürettebatı 3 aydır aranıyor

Kaynak: AA

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Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar yaklaşık 3 aydır sürüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama faaliyetleri, 81'inci gününde devam etti.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, askeri ve Erdemir liman bölgeleri yoğunlukta olmak üzere liman dışında da arama faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan batık enkazını kaldırma işlemlerine havanın düzelmesiyle yeniden başlandı.

Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri yapılıyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Etiketler : zonguldak gemi kayıp
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