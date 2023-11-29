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29 Kasım 2023 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 13:00:00

Batan geminin 7 mürettebatı aranıyor

Kaynak: AA

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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 personelini arama çalışmaları, 11. gününde devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında, gece boyunca karadan tarama faaliyeti yapıldı.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Deniz Üs Komutanlığı ekipleri botla liman içinde kıyı kesimleri tararken, Sahil Güvenlik ekipleri de liman içi ve dışında açık denizde arama çalışması yürütüyor.

Arama çalışmalarına, TCG Akın arama ve kurtarma gemisi de katılıyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Etiketler : zonguldak gemi mürettebat
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