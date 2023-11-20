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20 Kasım 2023 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 12:00:00

Bakan Yerlikaya: Sel ve fırtınalarda 9 can kaybı var

Kaynak: AA

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle iletişim kaybedilen Türk bayraklı gemi ve 12 kişilik mürettebatını arama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, 'Sel ve fırtınalarda 9 can kaybı var' dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle iletişim kaybedilen Türk bayraklı gemi ve 12 kişilik mürettebatını arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Zonguldak açıklarında batan Türk bayraklı kuru yük gemisinde bulunan 13 Türk mürettebattan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Gece saatlerinde kamuoyu ile paylaştığımız gibi limanda bağlı Kamerun bayraklı gemi halatının kopması sonucu sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemi mürettebatı itfaiye tarafından kurtarılmıştır.

Batan Türk gemisindeki 11 kayıp mürettebat ile ilgili arama kurtarma ekipleri hava koşullarının düzelmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine sabah erken saatlerde başlamıştır. 797 arama kurtarma faaliyetlerinde görevli arkadaşımız var. 295 araç, 2 uçak, bir helikopter devriye botlarımızla birlikte yoğun bir şekilde havanın müsaade ettiği ölçekte arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor.

Zonguldak Karadeniz Ereğli'de maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Batmanda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti ve bir vatandaşımız da Diyarbakır Hani'de sele kapılarak hayatını kaybetti. Bulunan bir mürettebatımızla beraber şu anda fırtına sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımızın vefat ettiğini üzülerek ifade etmek istiyorum.

Etiketler : ali yerlikaya gemi personel
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