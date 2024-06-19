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19 Haziran 2024 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:19 Haziran 2024 Çarşamba 07:30:00

Başvuru yarın başlıyor! ESK, satılamayan kurbanlıkları alacak

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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ESK, pazarda satılamayan büyükbaş hayvanı 285-320 TL'den, küçükbaşı ise 170-280 liradan satın alacak. Ödemeler üç iş günü içinde yapılacak.

Et ve Süt Kurumu (ESK), satılamayan kurbanlıkları alacak. ESK, söz konusu alımı, nakliye, bakım giderleri dikkate alınarak belirlenen kurbanlık hayvanların alım tarifesi üzerinden karkas et olarak gerçekleştirecek.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Hayvanlarını satmak isteyen üreticiler, 20-28 Haziran'da başvurabilecek. Ödemeleri 3 iş günü içinde yapılacak.

BÜYÜKBAŞ ET ALIM FİYATLARI

Büyükbaş et alım fiyatları kilogram başına yerli ve ithal tosunda 280, düvede 270 ve inekte 260 lira olacak. Büyükbaş alım fiyatları ise kilogram başına yerli tosunda 320, ithal tosunda 285, düvede 305 ve inekte 295 lira olarak uygulanacak.

KÜÇÜKBAŞ ET ALIM FİYATLARI

Küçükbaş et alım fiyatları kilogram başına koyunda 250, keçide 140 lira oldu. Küçükbaş kurbanlık fiyatı ise koyunda 280, keçide 170 olarak belirlendi.

Etiketler : et ve süt kurumu kurbanlık büyükbaş küçükbaş
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