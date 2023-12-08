VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin soykırım aşkı resmileşti... BMGK'da acilen insani ateşkes tasarısına veto
İsrail ordusundan itiraf... "Rehine kurtarma operasyonumuz başarısız oldu"
Irak'ta yangın: 14 ölü
Tramvay seferleri yine aksadı... Yolcular İBB'ye isyan etti!
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin eş genel başkanları yeniden Esken ve Klingbeil oldu
Başsavcılıktan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında açıklama: "Soruşturma tüm yönleriyle sürdürülm...
08 Aralık 2023 Cuma 23:40:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 23:40:00

Başsavcılıktan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında açıklama: "Soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmekte"

ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazasına ilişkin yaptığı açıklamada "Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun trafik kazasına ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

30.11.2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde; bir motosiklet ile Somali Konsolosluğuna ait bir aracın çarpışması neticesinde, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in yaralandığı olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Taksirle Yaralama" suçundan derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

Yunus Emre Göçer'in yaralanması ve suçun niteliği, kusura ilişkin ilk tespitler dikkate alınarak şüpheli Mohamed Hassan Seıkh Mohamud'un aynı gün ifadesi alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır.

06.12.2023 tarihinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in vefat etmesi üzerine, suç vasfının değişmesi sebebiyle şüpheli hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan gözaltı talimatı verilmiştir.

Şüphelinin yurt dışına 02.12.2023 tarihinde çıkması nedeniyle gözaltı talimatı yerine getirilemediğinden 08.12.2023 tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.

Şüphelinin kusur durumuna ilişkin kesin raporun düzenlenmesi için adli tıp kurumundan rapor düzenlenmesi talep edilmiştir.

Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 08.12.2023 tarihli basın açıklaması:

Etiketler : trafik kazası uluslararası prosedür yakalama süreci uluslararası prosedür
Sadece eşimle çalışmak istiyorum

Sadece eşimle çalışmak istiyorum
Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter

Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter
Estetikle alnını daralttırdı

Estetikle alnını daralttırdı
Her rolde kendimi keşfediyorum

Her rolde kendimi keşfediyorum
‘Avcı'da buluştular

‘Avcı'da buluştular
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk
2023'ün kazananı Simge oldu

2023'ün kazananı Simge oldu
Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı

Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX