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07 Eylül 2023 Perşembe 16:15:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 16:15:00

Başsavcılık, İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut'un iadesini istedi

Kaynak: AA

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bülten kararı çıkarılan Muhammed Yakut'un İspanya'dan iadesini talep etti.

Başsavcılık, İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde önceki gün polis tarafından yapılan kimlik kontrolüne takılarak yakalanan Yakut için harekete geçti.

Sosyal medyada suç içerikli paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşma kapsamında hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Muhammed Yakut'un başsavcılık tarafından Türkiye'ye iadesi talep edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı gerekçesiyle Muhammed Yakut hakkında soruşturma başlatmıştı.

Yakut hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından 6 Mayıs'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran savcılık, şüpheli ile ilgili kırmızı bülten talebini Adalet Bakanlığına göndermişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca bilgi, belge ve video temin ettiği iddiası üzerine gözaltına alınan gazeteci Can Tanrıyar'ın şüpheli Yakut'la birlikte bir kişiye yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" eyleminde bulunduğu belirtilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tanrıyar, 29 Nisan'da "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.

Mayıs ayında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, savcılığın Muhammed Yakut hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından kırmızı bülten çıkarılmasının istendiği hatırlatılmıştı.

Bu talebe istinaden İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Yakut hakkında İnterpol Genel Sekreterliğince yayımlanan kırmızı bültenin bir sureti Başsavcılığa gönderilmişti.

Yazıda ayrıca, "Adı geçenin yer tespitinin yapılarak ülkemize iadesi amaçlı tutuklanması için başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin Interpol birimleriyle iletişime geçilmiştir. Cevap alınması durumunda ivedi olarak bilgi verilecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Önceki gün İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentinde kimlik kontrolüne takılan Yakut, Türkiye'nin iade talebi dolayısıyla gözaltında alınmıştı.

Etiketler : kırmızı bülten muhammed yakut ispanya
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