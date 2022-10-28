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28 Ekim 2022 Cuma 10:31:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 10:31:00

Başsavcılık harekete geçti: TTB Başkanı Fincancı'nın görevden alınması için davaname

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevden alınması için davaname hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevden alınması için davaname hazırladı.

Etiketler : türk tabipler birliği şebnem korur fincancı görevden alma
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