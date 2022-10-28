28 Ekim 2022 Cuma 10:31:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 10:31:00
Başsavcılık harekete geçti: TTB Başkanı Fincancı'nın görevden alınması için davaname
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevden alınması için davaname hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevden alınması için davaname hazırladı.
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