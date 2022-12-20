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20 Aralık 2022 Salı 14:55:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 14:55:00

Başsavcılık, emekli amirallerin beraat kararına itiraz edecek

Kaynak: AA

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "amirallerin Montrö bildirisi" davasında verilen bazı beraat kararlarına, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde itiraz edecek.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, eski Deniz Kuvvetleri Komutanları Bülent Bostanoğlu, Eşref Oğuz Yiğit ve Murat Bilgel'in de aralarında bulunduğu 103 sanık, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan beraat etti.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kararı istinafa taşıyacak.

Başsavcılık, esas hakkında mütalaada cezalandırılması talep edilen sanıklar Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk yönünde beraat kararının bozulmasını talep edecek.

Mütalaada, söz konusu isimlerin, seçilmiş hükümeti hedef aldıkları ve muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek için anlaştıkları belirtilmişti.

İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, 6 Aralık 2021'de 103 sanık hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.

Etiketler : başsavcılık emekli amiraller montrö bildirisi itiraz
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