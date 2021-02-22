Sosyal medyadaki hakaretlere soruşturma

22 Şubat 2021 Pazartesi 09:15:00 - Güncelleme:22 Şubat 2021 Pazartesi 09:15:00
Başsavcılık, AK Partili Özlem Zengin'e sosyal medyadaki hakaretler üzerine soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal paylaşım sitesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle Mert Yaşar isimli kullanıcı hakkında resen soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir sosyal paylaşım sitesinde Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verildiği kaydedildi.
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