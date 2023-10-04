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04 Ekim 2023 Çarşamba 07:45:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 07:45:00

Başörtüsüne karşı CHP-HDP ittifakı

Kaynak: Akşam Gazetesi

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CHP'li ve HDP'lilerin TBMM'de ağırladığı ‘kadın platformu', başörtüsü düzenlemesine karşı çıktı, eşcinsel evliliği savundu.

CHP, Yeşil Sol Parti, TİP ve EMEP partileri, LGBT propagandası için Meclis'te buluştu. Milletvekilleri tarafından yapılan ortak basın toplantısında, anayasada yapılacak başörtüsü değişikliğine ve aileyi koruyacak maddelere karşı olunduğu belirtilerek, LGBT savunuldu. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, yeni anayasa tartışmalarında hedefin 6284 sayılı Kanun ile Türk Medeni Kanunu olduğunu ileri sürerek, "Bu kanun kırmızı çizgimizdir, asla dokundurtmayacağız" dedi.

Eşik Gönüllüsü Avukat Hülya Gülbahar, "Anayasa değişikliğine karşı çıkacağız. LGBT evlilikleri önlemek adı altında erkek çok eşliliğinin önü açılmak isteniyor. 'LGBT evliliklerini engelleyeceğiz' diyerek bütün bir topluma LGBT varoluşuna karşı en temel insan haklarına aykırı şekilde nefret suçu işlenmekte. Bu birlikteliği güçlendireceğiz" diye konuştu. EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ise "Bu çatı altında LGBT ve kadın haklarını yok etmeye yemin etmişlere karşı buradayız. Kimse LGBT ve kadın haklarını tartışmaya açabileceğini düşünmesin" ifadelerini kullandı. Toplantıda TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da yer aldı.

KADIN HAKLARI İDEOLOJİ APARATI DEĞİLDİR

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Meclis'te CHP ve HDP'lilerin ağırladığı platformun yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Keşir, yaptığı yazılı açıklamada, bugün kadın temsil oranının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde olduğu Gazi Meclis'te "kadın hakları savunucusu olduğunu ifade eden bir grubun" açıklama yaptığını belirtti. Grubun açıklamasında, Anayasa'ya "kadın-erkek eşittir" hükmünü ekleyen, Medeni Kanun'da eşlerin eşitliğine vurgu yapan, "eşit işe eşit ücret" ilkesini kanunlaştıran AK Parti'nin, "kazanılmış haklara göz diktiğinin" söylendiğini aktaran Keşir, "Siz nerede yaşıyorsunuz, elinize 50 yıl evvel tutuşturulan metinleri mi okuyorsunuz hala? Bıktık sizin tutarsız, bağnaz ezberlerinizden" değerlendirmesini yaptı. Keşir şöyle devam etti: "Kadın hakları hiçbir ideolojinin aparatı değildir, olamaz. Bugün yükseköğrenimde ve kız öğrenci oranı yüzde 50'yi aştı. Kamuda kadın istihdam oranı yüzde 40'ı aştı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez TBMM'de kadın temsil oranı yüzde 19,83'e ulaştı. Siz görseniz de görmeseniz de bunları ve daha pek çok düzenlemeyi biz yaptık. Siz görseniz de görmeseniz de bunları ve daha pek çok düzenlemeyi biz yaptık. Anayasa'da aile kurumuna yönelik düzenleme çalışmasına LGBT penceresinden bakarak zihninizde kurduğunuz sefil kurgularınızla sizi baş başa bırakıyorum."

"TBMM'Yİ GAZİ OLARAK KABUL ETMİYORUM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin bombaladığı TBMM'yi 'Gazi Meclis' olarak kabul etmediğini söyledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu Meclis'e gazi demiyorum. Niçin? Gazi Meclis, Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren ve Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Meclis'tir. Bu Meclis saraydan alınan talimatla, AK Parti ve MHP milletvekillerinin el kaldırdığı ve indirdiği, 19 Mayıs hareketinin yapıldığı bir meclistir" dedi. Ankara'daki PKK'nın saldırı girişimini, "PKK demeden" kınayan Kılıçdaroğlu, "Bu ülke terörden çok çekti. Teröre karşı durmak hepimizin ortak görevidir. Terör nereden gelirse gelsin, teröre karşı mücadele etmek de bir insanlık görevidir. O nedenle teröre karşı ortak tepki vermek, vatandaş olarak hepimizin temel görevlerinden birisidir" diye konuştu.

TEBRİK ETTİM

Pazar sabahı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı aradığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Öncelikle ivedilikle müdahale eden ve teröristlerin amacına ulaşmasına engel olan, yaralanan ve orada görev yapan ve yaralanmayan bütün emniyet mensuplarına da teşekkür etmek bizim görevimizdir. Onlara yürekten teşekkür ederiz. İçişleri Bakanı'nı uyuşturucu baronlarıyla ve çetelerle yaptığı mücadele dolayısıyla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Kadın- erkek eşitliğinde bir devrim yapacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Kurultaya götüreceğim, fermuar sistemi getireceğim, bir kadın, bir erkek. Kadın devrimini gerçekleştireceğiz" dedi.

Etiketler : kadın platformu başörtüsü düzenlemesi eşcinsel evlilik Kemal Kılıçdaroğlu
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