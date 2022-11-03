CHP'den başörtüsüne ret

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03 Kasım 2022 Perşembe 08:57:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 08:57:00

'Başörtüsüne anayasal güvence'ye CHP'den ret!

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AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence için hazırladığı teklifi siyasi partilerle paylaştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ; CHP, İYİ Parti ve HDP'ye gitti. CHP destek vermeyeceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusundaki anayasa değişikliği teklifine ilişkin bilgi vermek için CHP, HDP ve İYİ Parti Meclis gruplarını ziyaret etti.

Bakan Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP'de Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile görüştü.

Ziyaret sonrası CHP Grup Başkanvekili Altay, "AK Parti'nin gerçekleştirmek istediği bir anayasa değişikliği çalışmasının içinde olmayacağımız" diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kadın haklarına yönelik negatif tutumda olmadıkları söyledi. Beştaş, "Ama nasıl bir karar alacağımıza ilgili kurumlarımızla birlikte karar vereceğiz" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da, Genel Başkan Akşener ve partinin kurullarında görüştükten sonra kararlarını paylaşacaklarını söyledi.

Bozdağ başkanlığındaki heyette, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer alıyor.

Etiketler : Bekir Bozdağ Mustafa Elitaş HDP
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