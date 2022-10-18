VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: O terörist yakalandı
MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
Usta spiker Bülent Özveren hayatını kaybetti
Galatasaray Türkiye Kupası'nda sahne alıyor
Brent petrolün varil fiyatı 92,30 dolar
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
Avustralyalı medya patronu Robert Murdoch, News Corp ve Fox News'i tekrar birleştirecek
Avrupa madenlerindeki makine ve teçhizat Türkiye'de de kullanılıyor
Jandarma Astsubay Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 11 gözaltı kararı
Akşener Kılıçdaroğlu'na karşı aday olabilir
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti
F-35 savaş uçaklarında flaş gelişme
Rus savaş uçağı şehre düştü!
Başkan Erdoğan'a sunuldu
Kuvvetli yağış geliyor
Ya yine ikiz korkusu
beş yıl sonra aşk yeniden
Diş gıcırdatmanın en önemli nedeni şehir hayatı
Psikolojik sağlamlık için 3 adım
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 18 Ekim
Böbrek taşını düşüren tüyolar
Uzamış Kovid Sendromu en çok kalbi etkiliyor
İzmir'de 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
'Yunan, yasaları çiğniyor ve AB de rıza gösteriyor'
18 Ekim 2022 Salı 09:30:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 09:30:00

Başörtüsü için anayasa hazırlığında sona gelindi... Teklif Başkan Erdoğan'a sunuldu

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başörtüsüne ilişkin anayasa teklifi Başkan Erdoğan'a iletildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha sonra sunum yapacak.

Başörtüsüne ilişkin anayasa teklifi, AK Parti MKYK Toplantısı sırasında Başkan Erdoğan'a iletildi.

Başörtüsüne ilişkin anayasa teklifi Başkan Erdoğan'a iletildi. Adalet Bakanı daha sonra sunum yapacak.

Başörtüsüne anayasal teminat sağlamak için yapılan taslak metin Başkan Erdoğan'a iletildi. Erdoğan, incelemelerinin ardından sunum yapması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı davet edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Anayasa'nın 24. ve 41. maddeleri güncellendi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, taslak çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Taslak, Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan, taslağı inceleyerek Bozdağ'ı sunum için davet edecek.

24. VE 41. MADDEDE DEĞİŞİKLİK

Adalet Bakanlığının yürüttüğü çalışmaya, AK Partili hukukçu kurmaylar ve uzman akademisyenler katkı yaptı. "Başörtüsü serbestisine anayasal güvence getirecek" çalışma tamamlandı.

Çalışma ile vatandaşın, kamuda, özel hayatta ve eğitim-öğretim süresince hak ve özgürlüklerini korumak amaçlanıyor. Teklifle "Din ve Vicdan Hürriyeti" başlıklı Anayasa'nın 24'üncü maddesine güncellenecek, ek fıkra konulacak.

Üzerinde çalışılan bir diğer madde Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği ailenin korunmasına ilişkin kanun maddesi. Mevcut Anayasa'nın 41'inci maddesinde yer alan ailenin korunması başlığına ekleme yapılacak. İlgili madde içerisinde ailenin kimlerden oluşacağı ve karı-kocanın haklarının neler olduğuna ilişkin bir cümlenin yer aldığı belirtiliyor.

Düzenlemede 'kadın ve erkek' vurgusu yapılacak. Çocuk kavramının ancak anne ve babayla olabileceği hükmü yer alacak.

Düzenlemeye ilişkin nihai kararı Başkan Erdoğan verecek. Teklif sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak.

Etiketler : Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Cumhurbaşkanı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Saldırıya uğramıştı: Köpek eğitmeni olacak

Saldırıya uğramıştı: Köpek eğitmeni olacak
‘Sezen Aksu ikinci annemdir'

‘Sezen Aksu ikinci annemdir'
Halk galayı ‘Sevmedim Deme'di

Halk galayı ‘Sevmedim Deme'di
Fakir erkekle olmaz

Fakir erkekle olmaz
Gençlere akıl hocalığı yapıyor

Gençlere akıl hocalığı yapıyor
'Biyografime izin vermem'

'Biyografime izin vermem'
Güzel harcanmışım

Güzel harcanmışım
11 günde 33 bin kişiyle buluştu

11 günde 33 bin kişiyle buluştu
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX