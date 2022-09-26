Başkentte uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 53 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 380 zanlıdan 53'ünün tutuklandığını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 380 zanlıdan 53'ü tutuklandı.
Aramalarda 17 kilogram eroin, 15 kilogram esrar, 3,2 kilogram metamfetamin, 575 gram kokain, 320 gram bonzai, 45 gram skunk, 960 ecstacy ve 58 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
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