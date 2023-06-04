Başkentte sağanak etkili oldu
Kaynak: AA
Ankara'da sağanak etkili oldu. AFAD, kentte sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.
Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken Dikmen'in bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak nedeniyle yollara toprak ve taşlar sürüklendi.
Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı.
Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.
AFAD'DAN DERE YATAKLARINDAN UZAK DURULMASI UYARISI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Ankara'da yerel gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Paylaşımda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması, taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması uyarılarında bulunuldu.
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