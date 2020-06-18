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18 Haziran 2020 Perşembe 08:13:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 08:13:00

Başkentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapıldı

Kaynak: AA

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Ankara'da park, bahçe ve durakların yanı sıra restoran, kafe, kahvehane, çay ocağı gibi mekanlarda maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uyulup uyulmadığını denetleyen polis ekipleri, kurallara uymayanlara idari para cezası uyguladı.

Ankara genelinde park, bahçe ve durakların yanı sıra restoran, kafe, kahvehane, çay bahçesi gibi mekanlarda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi.

Edinilen bilgiye göre, işletmecilerin ve vatandaşların normalleşme sürecinde Kovid-19 tedbirlerine uymasının sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan denetimler 1500 polisin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl genelindeki denetimlerde park, bahçe ve durakların yanı sıra restoran, kafe, kahvehane, çay ocağı gibi mekanlarda maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Kurallara uymayanlara polis ekiplerince idari para cezası uygulandı.

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