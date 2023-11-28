Başkentte feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek ağır yaralı
Kaynak: İHA
Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, bir buçuk yaşındaki bebek ağır yaralandı.
Mamak ilçesi Lalahan Mahallesi'nde meydana gelen kazada A.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki elektirik direğine çarptı.
Feci kazada araç içerisinde bulunan aile fertlerinden sürücü A.B. diğer aile fetletinden M. B. ile E. B. isimli kadınlar hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden 2022 doğumlu erkek bebek ise hastaneye nakledildi.
Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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