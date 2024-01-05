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05 Ocak 2024 Cuma 13:08:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 13:08:00

Başkentte çeşitli suçlardan aranan 709 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 709 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 Aralık 2023 ile 4 Ocak 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 25, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 31, 5 yıla kadar hapis cezası olan 220, ifadeye yönelik aranan 428 şüpheli olmak üzere 709 kişi yakalandı.

Etiketler : ankara polis jandarma operasyon
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