Başkentte çarşıda bayram hareketliliği
Ankaralılar, bu bayram öncesinde de alışveriş için Ulus'taki Çıkrıkçılar Yokuşu, Ulus Hali ve Suluhan Çarşısı'nı tercih etti.
Ankaralılar, bu bayram öncesinde de alışveriş için Ulus'taki Çıkrıkçılar Yokuşu, Ulus Hali ve Suluhan Çarşısı'nı tercih etti. Ankara'nın en eski alışveriş yerlerinden Çıkrıkçılar Yokuşu'na çocuklarıyla gelen aileler, bayramlık kıyafetler aldı.
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