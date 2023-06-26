Başkentte çarşıda bayram hareketliliği

Ankaralılar, bu bayram öncesinde de alışveriş için Ulus'taki Çıkrıkçılar Yokuşu, Ulus Hali ve Suluhan Çarşısı'nı tercih etti. Ankara'nın en eski alışveriş yerlerinden Çıkrıkçılar Yokuşu'na çocuklarıyla gelen aileler, bayramlık kıyafetler aldı.