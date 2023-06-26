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26 Haziran 2023 Pazartesi 07:39:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 07:39:00

Başkentte çarşıda bayram hareketliliği

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Ankaralılar, bu bayram öncesinde de alışveriş için Ulus'taki Çıkrıkçılar Yokuşu, Ulus Hali ve Suluhan Çarşısı'nı tercih etti.

Ankaralılar, bu bayram öncesinde de alışveriş için Ulus'taki Çıkrıkçılar Yokuşu, Ulus Hali ve Suluhan Çarşısı'nı tercih etti. Ankara'nın en eski alışveriş yerlerinden Çıkrıkçılar Yokuşu'na çocuklarıyla gelen aileler, bayramlık kıyafetler aldı.

Etiketler : Başkentte çarşıda Ankaralılar Çıkrıkçılar Yokuşu
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