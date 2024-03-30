VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
68 ilde "Mercek-15" operasyonu: 750 silah ele geçirildi
Libya'dan Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan gemi yola çıktı
Başkentte bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Google, kullanıcıların ‘stilisti' olacak
İftarda asitli içecekler diş kaybı yapar
Kedilere özel bağış kutusu
30 Mart 2024 Cumartesi 08:15:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 08:15:00

Başkentte bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara'da bugün düzenlenecek "Açık Yer Toplantısı" nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keçiören ilçesi Dutluk Meydanı'nda gerçekleştirilecek "Açık Yer Toplantısı" sebebiyle saat 12.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Anavatan Caddesi'nin Kızlarpınarı Caddesi, Özyurt Caddesi ve Gülbaba Caddesi keşişimi ile buraya açılan sokakların tamamı araç trafiğine kapalı olacak.

Etiketler : ankara emniyet müdürlüğü başkent yollar araç trafiği
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı
Şebnem Schaefer tiyatroda

Şebnem Schaefer tiyatroda
Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX