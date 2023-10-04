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04 Ekim 2023 Çarşamba 12:01:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 12:01:00

Başkentte 1 kişinin öldüğü binadaki patlamanın açık unutulan ocaktan kaynaklandığı belirlendi

Kaynak: AA

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Ankara'nın Mamak ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği binadaki patlamanın açık unutulan ocaktan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Yeşilbayır Mahallesi 1856. Sokak'taki Mehmet Han Apartmanı'nın giriş katında 29 Eylül Cuma günü saat 07.07'de meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamaya ilişkin itfaiye raporu tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca hazırlanan raporda, olay yerine varıldığında binanın bodrum katında bulunan dairenin duvarlarının yıkıldığı ve içerisinin alevli yanar vaziyette olduğu belirtildi.

Raporda, apartmanın kapıcı dairesinde meydana gelen patlama sonucu çıkan yangına müdahale çalışmaları sırasında mutfak bölümünde üzerine duvar yıkılmış şekilde mahsur kalan Fatma Köse'nin (68) sağlık görevlilerine teslim edildikten sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin raporda şu tespitlere yer verildi:

"Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, binanın bodrum katında bulunan, binaya ait kapıcı dairesi olarak kullanılan bağımsız bölümün mutfak kısmındaki dört gözlü ocağın bir gözünün açık konumda olduğu ve gaz kesme emniyetinin bulunmadığı tarafımızca tespit edildi. Açık vaziyette unutulan ocağın alevinin dış etmenlerle sönmesi sonucu ocaktan çıkan ve ev içerisine dolan gazın, açık ateş kaynağı (çakmak, kibrit vb.) veya elektriksel bir nedenle meydana gelen kıvılcımla buluşması sonucu patlama meydana geldiği tespit edildi."

Etiketler : patlama ocak Mamak
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