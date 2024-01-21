Başkan yardımcısı dahil 8 kişi tutuklandı! Belediyede ''rüşvet'' soruşturmasında yeni gelişme
Kaynak: İHA
Büyükçekmece'de “rüşvet” suçlamalarına ilişkin soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Büyükçekmece Belediye başkan yardımcısı ve Gül İnşaatın sahibinin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
Büyükçekmece Belediyesinde rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma çerçevesinde aralarında Büyükçekmece Belediyesinde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı N.S., Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü V.A.Ç'ın da olduğu 7 belediye personeli ile Gül İnşaatın sahibi Müteahhit A.G. de olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında ise tutuklama kararı verildi.
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