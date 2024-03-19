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19 Mart 2024 Salı 09:30:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 09:30:00

Başkan yardımcıları DEM'li olacak

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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DEM/HDP'li Abdulcebar Barış, CHP'nin Zeytinburnu'yu kazandığı takdirde belediye başkan yardımcılığını DEM Parti'nin alacağını açıkladı.

Zeytinburnu'nda CHP listelerinden seçime giren DEM/HDP'li Meclis Üyesi adaylar tanıtıldı. Mustafa Değirmenci, CHP ile DEM/HDP arasındaki ittifakın detaylarını şöyle anlattı: "Parti çok değerli iki belediye meclis üyemizi CHP'nin listesinden gösterdi. Bu iki arkadaş birisi ile (İstanbul) gidecek diğeri de Zeytinburnu'ndan bizi temsil edecek. Bunlar kazandıktan sonra istifa edip DEM partiye geri dönecekler." CHP'den 2. sıra Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi adayı olan DEM/HDP'li Abdulcebar Barış da, CHP'nin Zeytinburnu'yu kazandığı takdirde belediye başkan yardımcılığını DEM Parti'nin alacağını açıkladı.

Etiketler : chp dem parti hdp abdulcebar barış
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