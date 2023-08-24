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24 Ağustos 2023 Perşembe 14:37:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 14:37:00

Başkan Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması

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AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, 'Fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacak. İhracat, istihdam ve yatırımlar noktasında zaten bir sorunumuz yok. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasından satır başları şu şekilde:

Toplantımızın milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son derece anlamlı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. 14 Ağustos tarihinde partimizin kuruluş yıl dönümünü idrak ettik. 22. yaşını coşku ile kutlayacağız. Zorlu mücadelemizdeki kilometre taşlarını hatırlayacak, geleceğimize yön vereceğiz.

Bir 5 sene daha ülkemize hizmet etme şerefine nail olduk. 28 Mayıs'ın türk siyasetindeki sarsıntısı devam ediyor. Muhalefette hemen her gün bir skandal patlak devam ediyor. Masanın altına sayısız ihaneti, kirli pazarlığı saklamışlar. Pandoranın kutusu açıldıkça siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor.

Masanın altına sayısız ihaneti, kirli pazarlığı saklamışlar. Pandoranın kutusu açıldıkça siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Düne kadar kuzu sarması olanların bugün birbirleri hakkında söylediklerinden edindiğimiz intiba şudur: Görülenler buzdağının sadece görülen kısmıdır.

38 milletvekili kaptıran CHP Genel Başkanı'nın bölücü terör örgütünün uzantılarına ne vadettiğini tahmin bile etmek istemiyoruz. Hesap uzmanıyım diyen bu zatın pazarlık yeteneği karşısında milletimiz de şaşkınlığını gizleyememiştir. Bazı karanlık noktaların artık açığa kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz.

Kapısını çaldığınız her partiye koltuğunuzun altında bir bakanlıkla gittiniz. Önünüze geleni devlete verdiniz. Peki, aylar boyunca sizin için oy dilenen Kandil'deki terör baronlarına acaba ne vadettiniz? Bölücü örgütün elebaşlarını gün aşırı size destek açıklaması yapacak kadar heyecanlandıran neydi? Pensilvanya'daki hainlere hangi sözleri verdiniz ki bu alçaklar uçak bileti paylaşıyorlardı? Amerika'daki hamburgercide 8 saat boyunca kimlerle, ne konuştunuz? Seçim gecesi sandıkların üçte biri açılmadan 'kazanıyoruz' tiyatrosunu niçin oynadınız? Devletimizin kurumlarını niçin hedef aldınız?

Kılıçdaroğlu ve şürekası seçim yenilgisine her gün yeni bahane üretmek yerine önce çıksınlar millete hesap versinler.

EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacak. İhracat, istihdam ve yatırımlar noktasında zaten bir sorunumuz yok. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız.

Onlar seçmene karşı aynı küstah tavrı sürdürmeye devam etsin, biz eser ve hizmet siyasetinden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Şehirlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

7 Ekim'deki büyük kongremizin çalışmalarını bu heyecanla yürütüyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Etiketler : Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
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