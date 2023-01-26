Başkan Erdoğan'dan kandil mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Regaip Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.



Başkan Erdoğan paylaşımında, "Ramazan'a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib'in milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun..." dedi.