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14 Temmuz 2020 Salı 08:39:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 08:39:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ayasofya talimatı: Doğruları anlatın

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan AK Parti MKYK toplantısının ağırlıklı gündemi Ayasofya'nın ibadete açılması oldu. Başkan Erdoğan, kurmaylarına "Ayasofya'nın tarihini korunması için çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Siz de bu çalışmayı ve Ayasofya'nın bizim için önemini herkese anlatın. Doğruları anlatın” talimatı verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan AK Parti MKYK toplantısının ağırlıklı gündemi Ayasofya'nın ibadete açılması oldu. Kurmayları Ayasofya ile ilgili kararlı duruşu dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür ederken, bazı kurmaylar, 24 Temmuz'da Ayasofya'da olmak istediklerini iletti. Erdoğan, "Davetiyeye gerek yok. Ezan herkese davettir. Hep birlikte orada olacağız. Sizi de bekliyoruz" dedi.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından kendisini çok sayıda liderin arayıp desteklerini ilettiğini anlattı. Erdoğan, bazı liderlerle yaptığı görüşmede, "Ayasofya'nın ibadete açılması Danıştay'ın kararıdır. Ayasofya sadece Müslümanlara açık bir ibadethane değil. Ayasofya'yı koruyacağız ve artık ücretsiz ziyaret edilebilecek. Bu insanlığın ortak mirası" sözlerini kullandığını anlattı.

DOĞRULARI ANLATIN

Erdoğan, "Ayasofya da Sultanahmet, Süleymaniye gibi herkes tarafından gezilebilecek. Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda ortodoksların da lideriydi, hükümdarıydı. Bizde bir Rum Ortodoks Kilisesi var. Ayasofya zaten cami idi, müzeye çevrilmişti, şimdi tekrar cami oldu. Tarihi yapı korunacak. Ayasofya'nın tüm özellikleri korunacak" değerlendirmesini yaptı. Erdoğan kurmaylarına ise, "Ayasofya'nın tarihini korunması için çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Siz de bu çalışmayı ve Ayasofya'nın bizim için önemini herkese anlatın. Doğruları anlatın" talimatı verdi.

AYASOFYA'YA BİLİM KURULU

Toplantıda Erdoğan, Ayasofya'nın tarihi mirasının korunması için, Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı öğretim üyeleri ve tarihçilerden oluşan Bilim Kurulu'nun kurulduğu ve bu kurulun çok titiz çalıştığı bilgisini verdi. Ayasofya'da ibadet anında mozaik ve fresklerin maskeleyici bir sistem ile kapatılacağı, bu çalışmanın Bilim Kurulu'nca yürütüldüğü aktarıldı.

ERKEN SEÇİM YOK

Başkan Erdoğan, erken seçimle ilgili de "Seçim yok, hedef 2023" mesajını verdi. Ekonominin iyi durumda olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bankalarla görüşüldüğünü ve faizlerin en kısa sürede düşürüleceğini ifade etti.

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