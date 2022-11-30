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30 Kasım 2022 Çarşamba 18:13:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 18:13:00

Zambiya Büyükelçisi Sikazwe, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kaynak: AA

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Zambiya Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Sikazwe, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Sikazwe'nin eşi ve çocukları ile bazı Büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Etiketler : Sikazwe erdoğan zambiya ankara büyükelçi
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