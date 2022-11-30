Zambiya Büyükelçisi Sikazwe, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
Kaynak: AA
Zambiya Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Sikazwe, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Sikazwe'nin eşi ve çocukları ile bazı Büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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