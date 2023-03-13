13 Mart 2023 Pazartesi 18:19:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 18:19:00
Başkan Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov'u kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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