01 Aralık 2022 Perşembe 19:16:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 19:16:00
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve müdahalelere rağmen şehit olan Korkmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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