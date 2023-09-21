Başkan Erdoğan'dan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bozkurt için taziye
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un ailesine başsağlığı diledi
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de adli arama için girilen evde açılan ateş sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bozkurt'un ailesine mesaj göndererek taziyelerini iletti.
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