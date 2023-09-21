Başkan Erdoğan'dan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bozkurt için taziye

Başkan Erdoğan'dan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bozkurt için taziye

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de adli arama için girilen evde açılan ateş sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bozkurt'un ailesine mesaj göndererek taziyelerini iletti.