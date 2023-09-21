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21 Eylül 2023 Perşembe 14:51:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 14:51:00

Başkan Erdoğan'dan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bozkurt için taziye

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un ailesine başsağlığı diledi

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de adli arama için girilen evde açılan ateş sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bozkurt'un ailesine mesaj göndererek taziyelerini iletti.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Osmaniye Jandarma Astsubay
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