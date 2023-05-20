VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
Guterres: Nükleer silahsız bir dünya mümkün
"Deprem şehirlerimizin tamamını ayağa kaldıracağız"
"28 Mayıs'ta, bu densizlere hak ettikleri cevabı sandıkta verelim"
Başkan Erdoğan'dan gençlerle buluşmasına ilişkin paylaşım
Göç İdaresinden sınırda çekildiği öne sürülen yasa dışı geçiş görüntülerine ilişkin açıklama
20 Mayıs 2023 Cumartesi 19:02:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 19:02:00

Başkan Erdoğan'dan gençlerle buluşmasına ilişkin paylaşım

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldiği buluşmaya ilişkin paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç kardeşlerimle Rami Kütüphanemizde güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Sohbetimizi bu akşam saat 21.00'de sosyal medya hesaplarımızdan ve televizyon kanallarından izleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında buluşmaya dair videoya da yer verdi. Videoda, gençlerin yüzlerindeki gülücüğün kendisini mutlu ettiğini belirten Erdoğan, "Herhalde müjdeler veriyorsunuz değil mi" diye sordu.

Videoda, CHP'li dedesini AK Partili olmaya ikna eden gencin yanı sıra soru soran, gündeme dair yorum yapan ve heyecanla kurduğu cümlelerin tebessüm oluşturduğu bazı gençler de yer aldı.

Ayrıca, genç bir kızın, vefat eden dedesinin koleksiyonundaki, üzerinde 1981 yılında kapatılan Milli Selamet Partisi amblemi bulunan çay bardağını Başkan Erdoğan'a hediye ettiği görüldü.

Kahramanmaraşlı depremzede bir kızın, 14 Mayıs seçimlerinin ardından depremzedelere yapılan hakaretlerin ve oy için bölgede bulunanların kendisini üzdüğünü söylediği anlar da videoda yer aldı.

"28 Mayıs'ta inşallah sizi yüzde 55 ile kazandıracağız." diyen bir gencin de yer aldığı görselde, Başkan Erdoğan'ın, "Rabb'im bana sizler gibi uyanık, şuurlu yol arkadaşları lütfettiği için hamdolsun" ifadesini kullandığı görüldü.

Etiketler : Başkan Erdoğan sosyal medya depremzede
Aşıklar ilk kez görüntülendi

Aşıklar ilk kez görüntülendi
Ses 5 yaşında

Ses 5 yaşında
"Anneler Günü'nü kutlamadım"

"Anneler Günü'nü kutlamadım"
Sandıkta pahalı tarz yarışı

Sandıkta pahalı tarz yarışı
Albüm yolda

Albüm yolda
Film Festivali'nde jüri koltuğunda

Film Festivali'nde jüri koltuğunda
Hoşçakal Patron

Hoşçakal Patron
Demet'i unutamadı

Demet'i unutamadı
Önce vatandaşlık sonra düğün

Önce vatandaşlık sonra düğün

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX