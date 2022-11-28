Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu, Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal, Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir ve Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın ailelerine mesaj göndererek taziyelerini iletti.