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17 Mayıs 2023 Çarşamba 09:35:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 09:35:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin.

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Baba acısı

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