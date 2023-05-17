17 Mayıs 2023 Çarşamba 09:35:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 09:35:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin.
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- Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin.
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