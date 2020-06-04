Ankara'da kritik zirve! Başkan Erdoğan Libya UMH Başkanı Serrac'ı kabul etti

04 Haziran 2020 Perşembe 14:33:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 14:43:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabul etti.
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