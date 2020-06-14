İstanbul Havalimanı'nda önemli gün!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Hizmete girdiği tarihten beri ülkemizin gururu haline gelen İstanbul Havalimanımız bugün üçüncü bağımsız pistine, ikinci kulesine ve yeni taksi yoluna kavuşuyor." dedi.

"İSTANBUL HAVALİMANI 2023 HEDEFLERİMİZİN SEMBOLLERİNDEN BİRİDİR"



"İstanbul Havalimanı, 2023 hedeflerimizin sembollerinden biridir." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Havalimanımız, yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet konuk evimizin ve camimizin hizmete girmesiyle havalimanımızın iki önemli eksiğini daha tamamlıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Sadece ulaşım alanında yaptıklarımızın dahi tek başına yüzümüzü ak etmeye yeterli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINDA SADECE 60 NOKTAYA OLAN UÇUŞLARI 350'YE ÇIKARMAYI BAŞARDIK"



"Özellikle ulaşım ve sağlıkta çıtayı her geçen gün daha da yukarı çıkarıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt dışında sadece 60 noktaya olan uçuşları 350'ye çıkarmayı başardık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz 2 bin 500 ton seviyelerini buldu." bilgisini verdi.

"Tünellerimizin sayısını 83 ten 395'e, uzunluğunu 50 kilometreden 523 kilometreye yükselttik." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otoyollarımızda 1714 kilometre olan ağımızı yaklaşık 1400 kilometre ilaveyle 3100 kilometrenin üzerine taşıdık." şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINI ESERLERLE DONATTIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanını eserlerle donattık." diyerek, "Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi eserleri milletimizin hizmetine sunarak, bu kadim şehrin hayat damarlarının hep açık kalmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve altyapı yatırımlarını kesintisiz olarak sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımızdaki eserler bize çok daha güzellerini çok daha iyilerini çok daha büyüklerini yapmamız için ilham, cesaret ve şevk veriyor." dedi.

"SAĞLIK TURİZMİNDE DE BİR ADIM ATTIK"



Erdoğan, "Sağlık turizminde de bir adım attık. Yeşilköy'e uçaklar inecek oradan hemen yaya mesafede hastaneye geçecek. Bütün ileri teknoloji orada var." dedi.

"Elbette her şey bitmiş değil, mücadelemiz devam ediyor." ifadesini kullanan Erdoğan, "Lütfen, maske, mesafe, temizlik, buna dikkat edelim. Buna dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder." uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz kimin ülke için çalıştığını, kimin de kendi çıkarı peşinden koştuğunu gayet iyi görüyor." şeklinde konuştu.

"Her ne kadar birileri hep yaptıkları gibi ülkemizi yine istikrarasızlık batağına çekmek için çırpınıyorlarsa da bunlara asla fırsat vermeyeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün Türkiye'yi dünyada güçlü kılan ne varsa hepsini çok büyük mücadeleler ve kavgalar sonunda inşa edebildik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bizim siyasetimiz, bu ülkenin 83 milyon ferdinin her birinin kendini özgür, güvende ve huzurlu hissetmesi, müreffeh bir hayat sürmesi siyasetidir." diyerek, "Eğer bir gün bizden daha iyi eser üretecek bizden daha iyi hizmet verecek birileri gelir, milletimiz de onu tercih ederse, inanın bundan sadece memnuniyet duyarız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çeyrek asır, yarım asır öncesinin Türkiye'sinin refleksleriyle geleceğin Türkiye'si inşa edilemez." dedi.

ERDOĞAN'IN VERDİĞİ KALKIŞ İZNİYLE ÜÇ UÇAK AYNI ANDA KALKIŞ YAPTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği kalkış izniyle İstanbul Havalimanı'ndaki üç ayrı pistten TK1453, TK1923 ve TK2023 uçakları aynı anda havalandı.