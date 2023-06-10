10 Haziran 2023 Cumartesi 17:35:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 17:35:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA final maçı öncesi FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
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- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti
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