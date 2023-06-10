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10 Haziran 2023 Cumartesi 17:35:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 17:35:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA final maçı öncesi FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

Etiketler : fıfa erdoğan infantino
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