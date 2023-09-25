25 Eylül 2023 Pazartesi 18:20:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 18:20:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Nahçıvan'dan ayrıldı.
Kaynak: AA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarının ardından kentten ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uçağa binişinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev uğurladı.
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- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Nahçıvan'dan ayrıldı.
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