Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi! Neden kaçak güreşiyorsunuz?

Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi! Bu işi bitirelim. Bir daha da gündeme gelmesin, neden kaçak güreşiyorsunuz?

Başkan Erdoğan, 5. kez düzenlenen Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünyadaki kadın hareketlerinin dilini ve pratiğini şekillendiren unsurlardan birisi kültürel kod farklılıklarıdır. Ortaya çıkan tek düzelik, çeşitli kültürlerdeki kadın algısını ortadan kaldırmıştır. Batı medeniyetindeki kadına bakışta ve hayattaki konumunda ortaya çıkmıştır.

"BUNA ASLA KABUL EDEMEYİZ"

Son dakika haber! Gelişmiş ülkelerin dışarıya verdikleri imajın tersine kadına yönelik cinayet, şiddet gibi konularda ciddi sorunlar yaşadıklarını biliyoruz Ülkemizi kadına yönelik şiddetin, cinayetin dört bir yerde gezdiği gibi yansıtanların kendi içindeki çürümeyi yansıttıklarını gösterir.

Biz ülkemizde tek bir kadının bile şiddet uğramasını, hayatını kaybetmesini asla kabul edemeyiz.

Kadınların dışlandığı dünya insanlığın yarısından feragat etmiş demektir. Bu da hem fıtrata hem inancımıza hem de hayatın işleyişine aykırıdır. Kadını aile başta olmak üzere varoluşun temelinden koparıp sapkın akınlarla yan yana getirenler en büyük kötülü yaparlar.

Eksiklikleri, aksaklıkları düzelterek bugüne kadar devrim niteliğinde pek çok değişikliği kadınların hanesine yazdırdıysak bugün de devam edeceğiz. İnancımızın, medeniyetimizin, kültürümüzün insan vasfımızın gereği olarak bu mücadeleyi sizlerle sürdürmekte kararlıyız.

"ASIL BÜYÜK DEĞİŞİMİ ZİHİNLERDE"

Elde ettiğimiz en olumlu başarılardan biri de kadınlarımız hak ve özgürlüklerini genişletmek konusunda elde ettiğimiz yeniliklerdir. Asıl büyük değişimi zihinlerde yaşadığımızı düşünüyorum.

ÇOK SAYIDA UYGULAMA HAYATA GEÇTİ

Anayasamızın 10. maddesine kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir, devlet bu eşitliğin yasama geçmesiyle hükümlüdür maddesiyle başladık. Kadına yönelik şiddetle en etkin şekilde mücadele edeceğimizin sözünü daha hükümete gelmeden milletimize vermiştik. 2005 yılında hukuki düzenlemeleri hayata geçirdik. Aile içi ve kadına karşı şiddete verilen cezaları artırarak, cinsiyet farkı nedeniyle düşük ücret uygulanamayacağı gibi çok önemli adımlar attık. Çalışan kadınların haklarını genişleterek etki sahasını yaygınlaştırdık. Gebelikten itibaren anneleri koruyan, maddi olarak destekleyen uygulamalar başlattık.

Son yargı paketiyle eşe karşı işlenmiş suçları cezaları boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişlettik. İçinde bulunduğumuz 2021-2025 eylem planı kadınlarımızı fiziksel şiddetin yanında onurlarına yönelik saldırılardan da korumayı amaçlamaktadır. Bugüne kadar 1 milyon kişiye hizmet verdik. Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) kadınların maruz kaldığı şiddete süratle müdahale edilmesini sağlayan etkin bir sistem haline geldi. Elektronik kelepçe de kadınlarımızı korumaya hizmet veriyor. Aile içi meselelerinin hakimlerce çözümünü temin ettik.

"KARA LEKE OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİR"

Tarihimizde ilk defa kadın istihdamı toplam istihdamın 3'te 1'ine yaklaşmıştır. Siyasetteki kadın oranları da cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine çıkmıştır. Ülkemizde bir dönem çok ağır şekilde varlığını gösteren düşmanlığın en büyük mağdurlarının başında kadınlarımız geliyordu. Çalışmalarına izin verilmeyen kadınlarımıza bu zulümlerin, çağdaşlık adına yapılması da bir başka garabetti. Ne işi var okulda? Kadına reva görülen bu değil miydi, ülkemizde maalesef yıllarca bunu yaşadık. Liselerin kapılarından bile alınmayan, ziyaret için bile gittiği bazı kamu kuruluşlarına alınmayan kadınlarımızın verdiği mücadelenin şahidiyiz. Başındaki örtüsü nedeniyle haksızlığa uğrayan kadınlarımızın yaşadığı trajedi ülkemizin bir döneminin kara lekesi olarak tarihe geçmiştir.

HAYDİ BAKALIM KAÇ TANE BAŞÖRTÜLÜ ADAY ÇIKARACAKSIN!

Bugün hayatın hiçbir alanında kadınlarımız böyle zulme maruz kalmıyor, bu tür adaletsizliklere uğramıyor. Başörtünün düşmanı olan, üniversitelerde ikna odalarını kuranların kim olduklarını bilmiyor muyuz? Şimdi bunlar geldi, başörtüsü sorununu çözelim diyorlar. Haydi bakalım, bu seçimde kaç tane başörtülü aday çıkaracaksın? Bunu söyledim ya, başörtülü milletvekili adayı koyar. Bunlarda da olsun, İP'te de olsun.

Ben şimdi yeni bir teklif yaptım. Hadi bakalım bu seçimde kaç tane başörtülü aday koyacaksın. Yanlış anlamayın, ben bunu söyledim diye gider başörtülü kardeşlerimizi aday yapar.

Yaptığımız hazırlığı tüm siyasi partilere götürdük. Samimiyetlerini göreceğiz. Hatta daha ileri giderek gel referanduma gidelim dedik. Tabi bunlar millete gitmeyi de pek istemezler. Çünkü o sandıktan neler çıkacağını iyi biliyorlar.