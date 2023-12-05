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05 Aralık 2023 Salı 16:15:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 16:15:00

Başkan Erdoğan'ın ziyareti Yunan basınında: Yapıcı politikaya dikkat çektiler

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Başkan Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) 5'inci toplantısına katılmak üzere 7 Aralık'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek. Başkan Erdoğan'ın kritik ziyareti komşu basınında geniş yer buldu. Yunan basını Başkan Erdoğan'ın toplantı öncesi verdiği olumlu mesajlara vurgu yaparken Türkiye'nin izlediği yapıcı politikaya dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, 7 Aralık'ta Yunanistan'a yapacağı ziyaret öncesi ilişkilere yönelik olumlu mesajlar verdi.

Yunan basınında Başkan Erdoğan'ın yapıcı tutumuna dikkat çekildi. Yapılan haberlerde Yunan tarafının olumlu yaklaşımları ve yeni başlıkların gündeme geleceğine dair bilgiler yer aldı.

Başkan Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) 5'inci toplantısına katılmak üzere 7 Aralık'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek.

Bakanlardan oluşan bir heyetle Atina'ya gidecek olan Erdoğan'ın ziyareti, Yunan basınının gündeminde.

Yapılan haberlerin başlıkları, iki ülke arasındaki ilişkilerde seyreden olumlu havayı yansıtıyor.

"UMARIM YUNANİSTAN İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAR"

Eleftheria internet sitesinde yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ile ilişkilere yönelik yaptığı açıklamalar yer alıyor.

Erdoğan'ın 'Daha fazla dost, daha az düşman' vurgusuna dikkat çeken haberde, bu yaklaşım kapsamında atılacak adımların önemine değiniliyor.

Ayrıca haberde, Erdoğan'ın iki ülke arasındaki yeni döneme ilişkin temennileri de yer buluyor. Erdoğan'ın şu ifadelerinden alıntı yapılıyor:

"Yeni bir dönemin başlayacağını umuyoruz. Yeni bir döneme başlarsak, sözlerimizi tutarsak ve bu ilişkileri dış etkilerden uzak bir düzeyde geliştirirsek, eminim ki bundan faydamız olacaktır. Bizim dış politika anlayışımız 'Hep ben kazanırım, karşım kaybeder' değildir. Atina'ya karşılıklı yarar sağlayan bir yaklaşımla (Kazan-Kazan, kazan-kazan) gideceğiz. Orada yeni dönemin ruhuna yakışır kararlar alabilmek için hem ikili ilişkilerimizi hem de Türkiye-AB ilişkilerimizi tartışacağız."

Başka bir haber ise ABD'nin Yunanistan ile Türkiye arasındaki Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısından memnuniyet duyduğu ifade ediliyor.

Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin, ABD'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de sükunetin sağlanması amacıyla Atina ile Ankara arasındaki görüşmelere her düzeyde destek verdiğine değiniliyor.

"TÜRKİYE İLE ORTAK ARKEOLOJİK KAZILAR GÜNDEMDE"

İki komşu ülkenin iş birliklerine yönelik haberler de Yunan basınında yer buluyor.

Kathimerini haber sitesindeki haberde, iki ülkenin görüşmelerinde, Yunan tarafının hem eğitim hem de arkeoloji alanındaki önerileri paylaşılıyor.

Haberde, Yunan ve Türk arkeologların hem komşu ülkede hem de Yunanistan'da ortak kazı yapılması ele alınıyor. Gündemde öncelikle tarih öncesi dönem eserlerinin (M.Ö. 5.000) öne çıktığı belirtiliyor.

Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı Kyriakos Pierrakakis'in ikili temaslara dahil olmasının da büyük ilgi gördüğü ifade ediliyor. Zira, Yunan tarafının mesleki eğitim konusunda bilgi alışverişi yapmakla ilgili önerisinin olduğu söyleniyor. Böyle bir iş birliği söz konusu olursa, sadece öğrenci değişimiyle değil, çeşitli alanlarda fikir ve bilgi alışverişinin olabileceği de belirtiliyor.

Bir diğer düşüncenin ise Yunan ve Türk öğrencilerin tatillerinin bir kısmını diğer ülkede geçirebilmeleri için ortak yaz kampları oluşturulması olduğu iddia ediliyor.

Öte yandan, Yunan basınında vize kolaylığına yönelik çalışmaların da görüşüleceği aktarılıyor.

Etiketler : Türkiye-Yunanistan ziyareti Erdoğan yapıcı politika Yunan basını
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